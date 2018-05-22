Как "Реал" и "Ливерпуль" провели открытые тренировки - ФОТО

Об этом сообщается на официальных сайтах команд.

Как отмечается, команды провели занятие в хорошем настроении, футболисты улыбались и с удовольствием выполняли упражнения. Примечательно, что с командой тренировались Джеймс Милнер, пропускавший матч 38 тура английской Премьер-лиги против "Брайтона" (4:0) из-за мышечной проблемы, и Эмре Джан, который последний раз выходил на поле в марте.

Тем не менее особое внимание представителей СМИ было приковано к лидерам команд – Криштиану Роналду и Мохамеду Салаху. Причиной этому является то, что португалец готовится установить в Киеве рекорд. Таким образом, Роналду может стать первым футболистом, побеждавшим в Лиге чемпионов пять раз.

Кстати, в следующие два дня "Реал" будет тренироваться в Мадриде без постороннего глаза. В четверг вечером мадридский гранд вылетит в Киев, а уже в пятницу в 20:00 по киевскому времени "Реал" испытает газон стадиона НСК "Олимпийский".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве Государственная пограничная служба Украины полностью готова к качественной и работе во время провождения финала Лиги Чемпионов, также сотрудники готовы работать в усиленном режиме и оформлять около 7 тысяч пассажиров за час.