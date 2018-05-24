В столице сегодня стартовал финал женской Лиги чемпионов

В Киеве сегодня, 24 мая, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского состоится финал футбольной Лиги чемпионов среди женщин. В сегодняшней игре встретятся немецкий "Вольфсбург" и действующий обладатель титула французский "Лион".
Известно, что команды уже третий раз встречаются в финале. В 2013 году "Вольфсбург" отобрал трофей у соперников, а в 2016-м "Лион" победил в серии пенальти.
Старт игры запланирован на 19:00 по киевскому времени. Посмотреть матч в прямом эфире в Украине можно на телеканале "Футбол 2".
"Лион" выступает в финале рекордный седьмой раз (четыре трофея) и может выиграть титул третий год подряд.
Матч "Вольфсбург" - "Лион" будет обслуживать Яна Адамкова (Чехия), которой ассистировать Шиан Мэсси (Англия) и Саня Роджак-Каршич (Хорватия). Четвертый рефери - Екатерина Монзуль (Украина).
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", более 2 тыс фанатов мадридского "Реала" сдали билеты на финал Лиги чемпионов 2018 из-за проблем с приездом в Киев. Сообщается, что испанские болельщики столкнулись с логистической проблемой длительной поездки в Киев.
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