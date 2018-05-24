В столице сегодня стартовал финал женской Лиги чемпионов

Известно, что команды уже третий раз встречаются в финале. В 2013 году "Вольфсбург" отобрал трофей у соперников, а в 2016-м "Лион" победил в серии пенальти.

Старт игры запланирован на 19:00 по киевскому времени. Посмотреть матч в прямом эфире в Украине можно на телеканале "Футбол 2".

"Лион" выступает в финале рекордный седьмой раз (четыре трофея) и может выиграть титул третий год подряд.

Матч "Вольфсбург" - "Лион" будет обслуживать Яна Адамкова (Чехия), которой ассистировать Шиан Мэсси (Англия) и Саня Роджак-Каршич (Хорватия). Четвертый рефери - Екатерина Монзуль (Украина).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", более 2 тыс фанатов мадридского "Реала" сдали билеты на финал Лиги чемпионов 2018 из-за проблем с приездом в Киев. Сообщается, что испанские болельщики столкнулись с логистической проблемой длительной поездки в Киев.