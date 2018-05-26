"Реал – Мадрид" - "Ливерпуль": через терни к звездам - ФОТО, ВИДЕО

Путь команд к финалу чемпионата был совсем нелегким. От проваленных мечтаний Буффона о получении единственно недостающего ему титула, и спорных судейских решений в матче "Реал-Ювентус", до голов "престижа" Роналдо и Салеха.

Для испанского "Реала" это будет принципиально важный матч, так как победив "Ливерпуль", им удастся установить мировой рекорд в мире футбола, трижды завоевав первенство Лиги чемпионов. Для английского "Ливерпуля" это уже восьмой финал в истории клуба. Некоторые футбольные аналитики поговаривают о "роковом" 13-ом годе, который обозначится непредсказуемым результатом для клуба.

Дорога в Киев – "Реал"

Испанцы на правах действующего чемпиона пробрались в группу сразу. Жребий выпал и играть с немцами из "Боруссии", англичанами из "Тоттенхэма" и кипрским "Апоэлем".

В первом матче испанцы с легкостью разобрались с коллегами нашего соотечественника Андрея Ярмоленка, задав в группе победный тон. Вальяжно проходил матч мадридцев и с киприотами, казалось бы дорога к 1 финала для Испании открыта. Однако, в игре против "Тоттенхэма" форвард Кейн показал Роналду, Бейлу и Бенземе, что не только они умеют забивать мячи с учащенной динамикой. "Реал" проиграл английскому клубу, выйдя с группы со 2-го месте.

С этого момента "Реалу" многие букмекеры и аналитики сулили стремительное поражение, ведь в 1 турнира им предстояло встретиться с французским "ПСЖ", который в прошлом трансферном сезоне, что называется «не пожадничал», и выкупил себе именитых и способных футболистов. Чего стоит только один Неймар за 222 млн евро. Но, несмотря на колоссальные траты, "ПСЖ" не смогли показать ожидаемую от них игру. Как верно подметил один из комментаторов во время матча: "ПСЖ" - это сборище звезд, а вот "Реал» - это команда звезд".

В 1 финала прошел один из наиболее зрелищных матчей за всю историю этого формата футбольных соревнований. Спарринговать против испанцев вышли итальянские "Ювентус".

Сейчас Италия переживает не лучшие времена по результативности выступления своих команда на турнирах международного класса. Такие клубы, вроде "Интера" или "Милана", некогда наводившие страх на всю Европу, до сих пор не могут разобраться со кадровыми ротациями. Постоянная смена руководства, владельцев клубов и спонсоров негативно влияет на игру команд. Этого нельзя сказать о футболистах "Старой синьоры", которые за счет стабильности выступлений и мощных финансовых ресурсов, наголову выше своих коллег по ИПЛ.

В первом матче "Реал-Ювентус" итальянцы в гостях «в сухую» проиграли испанцам со счетом – 3:0. Вероятно, что никто не ожидал от "юности" каких-бы то успешных результатов, тем более, что все прекрасно понимали и знали про правило гостевого гола, которое при выходе в следующий этап соревнований считается приоритетным.

В матче-реванше "Реал", на удивление многих, пропустил три гола от футболистов "Старой синьоры", оказавшись на грани вылета с турнира. Арбитр дал футболистам максимальное дополнительное время для выяснения победителя, периодически поминутно продлевая матч. Казалось бы, что все идет к серии пенальти, а там уже, что называется "футбольная рулетка". Но, на 97-минуте матча арбитр Майкл Оливер назначил пенальти в ворота "Ювентуса", причем фол был очень спорным, а видеоповторы в чемпионате запрещены. Это вызвало целый сонм негативных высказываний, криков и ругательств со стороны итальянских фанатов.

От эмоций вратарь "Ювентуса" Буффон набросился с кулаками на арбитра, за что и был удален с поля навсегда. Джи-Джи на поле заменил Войцех Щенсны, который вышел один на один против легендарного Роналду, удар которого считается одним из самых сильных в мире. Португалец не подвел, точное поражение в "9-ку" не оставило бы шансов не то, что для одного Щенсны, но и даже для для двух вратарей, если бы можно было смоделировать подобную ситуацию.

В 1 мадридцы встретились с "Баварией". В гостях команде удалось переиграть немцев с минимальным преимуществом, однако в домашнем матче им сулило бы поражение, если бы не позорная ошибка голкипера "Баварии", который неудачно разыграл мяч. А Карим Бензема такой промах Ульрайху конечно-же не простил. Стоит отметить, что испанцы в матче против "Баварии" сыграли очень "грязно": игроки очень медленно выходили на замены, периодически демонстрировали "теневую" симуляцию, намеренно затягивая время. При счете в 2:2 немцам даже не удалось разыграть мяч с центра поля, как прозвучал финальный свисток арбитра. И опять же, по правилу гостевого гола в Киев отправился "Реал".

Стоит отметить, что "Реалу" на пути к финалу выпала сложнейшая сетка – они встретились со всеми чемпионами национальных чемпионатов и всех их, не без огрехов, им удалось обыграть.

Дорога в Киев – "Ливерпуль"

Англичанам в сравнении с испанцами довелось сыграть против гораздо более скромных европейских клубов. По группе они прошлись "огнем и мечем" по испанской "Севилье", российскому "Спартаку" и словенскому "Марибору" не оставив от них камня на камне.

В 1 чемпионате им довелось сыграть против соседей "Реала" по Пиренеям – португальской "Порту". В гостях англичане разобрались с ними без малейших шансов на ответны матч – 5:0, а дома довели игру до ничьи.

Действительно стоит похвались подопечных Юргена Клоппа за их победу над "МанСити" - 3:0 дома и 2:1 на выезде. Примечательно, что «горожане» в рамках национального чемпионата побили все возможные рекорды, но уже на этом этапе бомбардир "Ливерпуля" Салех показал, что он прекрасно заслуживает на "Золотой мяч" в этом году. Прекрасный перформанс Клоппа чуть было не закончился в матче против итальянской "Ромы". В первом поединке англичане уверенно побеждали со счетом – 5:0, но под конец решили вернуть интригу для зрителей и букмекеров, позволив пропустить 2 гола. В гостях это чуть было не обернулось сокрушительным поражением.

В Риме "Ливерпуль" проиграл итальянцам – 4:2, причем свои голы они забивали с пенальти и штрафных при общей невнимательности команды арбитров, которая оставила фолы англичан без предметных ответов.

Лига чемпионов едет в Киев

Украинская столица как всегда удивила мировое футбольное сообщество ярким контрастом «кустарной» подготовки к финалу турнира. Стоит сказать, что нам удалось использовать опыт 2012 года, когда в стране проводился иной футбольный ивент, а потому промахи по организации финала быстро корректировались.

Киевские власти на деньги УЕФА успешно подготовили центр столицы, организовав целый футбольный фестиваль для фанатов, любителей футбола и гостей Киева. В футбольном городке есть специальные зоны, где можно взять автографы у послов турнира, посетить галерею УЕФА и просто весело провести время. Также КГГА соорудили отдельные зоны для фанатов "Ливерпуля" и "Реала", где можно было пофотографироваться с кубками.

Отдельно отметим и матч "Клуба друзей". На поле, установленном непосредственно на Фестивале чемпионов, команды из пяти игроков проведут 30-минутные матчи. В поединкам можно будет увидеть следующие составы:

Легенды Реала: Ежи Дудек, Мичел Сальгадо, Альваро Арбелоа, Роберто Карлос, Луиш Фигу, Кристиан Карамбе, Клод Макелеле, Этебан Камбьяссо, Предраг Миятович, Давор Шукер. Тренер: Эмилио Бутрагеньо.

Легенды Ливерпуля: Дэвид Джеймс, Владимир Шмицер, Патрик Бергер, Стив Макманаман, Джейсон Макейтир, Луис Гарсия, Робби Фаулер. Тренер: Иан Раш.

Шевченко и компания: Александр Шовковский, Ия Андрущак, Кларенс Зеедорф, Сергей Ребров, Андрей Шевченко, Билли Вингрув (F2 фристайлер), Джереми Линч (F2 фристайлер). Тренеры: Виталий и Владимир Кличко.

Легенды Лиги чемпионов: Витор Байя, Жозе Босингва, Марсель Десаи, Алекс Скотт, Деку, Гаиска Мендьета, Селия Шашич, Хенрик Ларссон, юные чемпионы adidas. Тренер: Гуллит.

Не обошлось на этот раз и без классической истории, с которой столкнулись иностранные фанаты в 2012 году. В столицу, по предварительной оценке пограничников, прибыло около 55 тыс фанатов. Всех их нужно расселить, накормить, и в конце концов - развлекать. В один момент у большинства предприимчивых киевлян просунулся дремлющих "дух капитализма". В течении суток стоимость жилья в Киеве выросла в десятки раз, цены в меню в кафе и ресторанах также подверглись тщательной корректировке, об алкоголе даже речи не идет. Невольно, со скрежетом на душе хочется повторить неменяющуюся фразу – "о времена, о нравы".

Интересно, что даже наши заоблачные цены на жилье и продукты питания для футбольных фанатов совершенно не пугают последних. Европейцы готовы выкладывать тысячи гривен, которые для кого-то являются сезонной заработной платой, для них это время «покуражить», а для нас немного подзаработать. Каждому – свое.

Футбольные туристы известны своим провоцирующим поведением и любовью в алкогольным напиткам, потому центр Киева до конца мая будет находится под усиленной охраной Нацполиции, Нацгвардии и конной полиции, не говоря уже о нарядах кинологов и саперов с металлодетекторами и прочьим оборудованием.

Недочет обнаружился для иностранных болельщиков, когда оказалось, что аэропорт «Борисполь» принимает лишь по одному прямому рейсу из Ливерпуля, не говоря уже про пересадки, которые довелось делать футбольным туристам из Испании. Долететь до Киева в некоторых случаях оказалось дороже, чем цена билета на финальный матч, из-за чего около 4 тыс билетов сдались обратно в кассу.

Ну и напоследок

Безусловно, фаворитами в матче являются испанцы, но если вспомнить их тяжелейший спарринг с "Тоттенхэмом", то нотки сомнений в победе последних продолжают усиливаться, что идет на пользу англичан.

Неформально "Ливерпуль" называют – "командой настроения". Они могут победить сильнейшего соперника, но и уступить "темной лошадке" турнира.

"Реал" выступает более стабильно, плюс зачастую получается так, что арбитры слишком часто проявляют лояльность к мадридскому клубу. Оба клуба полны именитых футболистов и звезд, оба тренера предпочитают тактику "рассеивания" и фланговых контрударов, оба наставника делают ставку на выносливость футболистов, а это значит контроль пространства и мяча.

К сожалению, большинству из нас на удастся попасть на трибуны стадионы, но в Киеве будет работать 4 фан-зоны, 2 из которых на Крещатике и Контрактовой площади разместят большие экраны для болельщиков.