Гарет Бейл признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Отметим, что в матче против "Ливерпуля" Бэйл, вышедший на замену на 61-й минуте, оформил дубль. Так, на 64-й минуте валлиец забил ударом через себя в падении, а уже на 83-й минуте закрепил преимущество "Реала" в счёте, дальним ударом поразив ворота "Ливерпуля".

По этому поводу Петер Рудбек от имени всех технических наблюдателей заявил: "Мы выбрали Бейла, поскольку он вышел на замену и изменил ход игры. Его блистательный гол после акробатического удара вывел "Реал" вперед".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", футболисты мадридского "Реал" подняли победный Кубок Лиги чемпионов над испанской землей.