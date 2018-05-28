Гарет Бейл признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов - ФОТО

Валлийский нападающий "Реала" Гарет Бэйл признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов сезона 2017/2018. Также он стал первым футболистом в истории финалов Лиги чемпионов, оформившим дубль после выхода на замену.
Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Отметим, что в матче против "Ливерпуля" Бэйл, вышедший на замену на 61-й минуте, оформил дубль. Так, на 64-й минуте валлиец забил ударом через себя в падении, а уже на 83-й минуте закрепил преимущество "Реала" в счёте, дальним ударом поразив ворота "Ливерпуля".
По этому поводу Петер Рудбек от имени всех технических наблюдателей заявил: "Мы выбрали Бейла, поскольку он вышел на замену и изменил ход игры. Его блистательный гол после акробатического удара вывел "Реал" вперед".
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", футболисты мадридского "Реал" подняли победный Кубок Лиги чемпионов над испанской землей.