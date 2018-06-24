В Германии в жилом доме прогремел взрыв, пострадали пять человек

По меньшей мере пять человек получили ранения, некоторые из них серьезные. Как сообщает ТАСС, инцидент произошел около часу ночь по киевскому времени.

Очевидцы сообщили полиции о пожаре в многоквартирном доме на улице Леннепер-Штрассе в районе- редю Вупперталь-Лангерфельд.

По предварительным данным сначала произошел взрыв, почти полностью разрушивший здание. Минимум пять человек ранены в результате произошедшего, несколько из них тяжело, - говорится в сообщении местной полиции.

Полиция не исключает, что в разрушенном строении могут оставаться люди. По состоянию на десять часов утра возгорание еще не удалось ликвидировать, пожарные не смогли проникнуть в здание из-за опасности дальнейшего обрушения.

В данный момент причины взрыва не известны, ведется расследование.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице Эфиопии утром 23 июня в результате взрыва гранаты на акции в поддержку нового премьера 154 человека пострадали и один погиб. Десять пострадавших находятся в критическом состоянии.