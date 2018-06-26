"Футбол – это довольно простая игра", - объясняет экс-капитан сборной Англии Гарри Линекер. "22 игрока бегают за мячом на протяжении 90 минут, а в конечном итоге всегда побеждает Германия". Тем не менее, миллиарды фанатов со всего мира возлагают большие надежды на текущий Чемпионат мира, который в этом году проходит в России. Многие присоединяются к просмотру чемпионата не смотря на то, что их сборные не смогли попасть на турнир. Жители государства Бангладеш, к примеру, всегда ревностно следят за турниром, масштаба Чемпионата мира, игнорируя позицию официальных властей, пытающихся запретить использование национальной символики. Также поступают Аргентина и Бразилия. В итоге, сборная Бангладеш занимает лишь 197 строчку из 207 в мировом футбольном рейтинге, а сама страна никогда не участвовала ни на одном Чемпионате мира.

The Economist также с нетерпением ждал начала футбольных соревнований. Не потому, что страна, где находится наш главный офис имеет большие шансы на победу в Чемпионате, - мы и без того достаточно осведомлены об этом. А как раз потому, что, во-первых, невероятная физическая мощь, сюжет и героизм участников превращает эту в игру в особенный вид искусства. А, во-вторых, мы хотим увидеть в Чемпионате мира реализацию наших самых заветных человеческих достоинств.

Однако, стоит отметить, что вся история с подготовкой к турниру получилась довольно неприятной. Руководство ФИФА, как показал плачевный опыт, пронизано "кумовством" и коррупцией. Проведение Чемпионата мира в РФ в этом году стало дополнительным стимулом для укрепления "воровского" режима Владимира Путина (В марте, напомним, Россия пыталась отравить экс-разведчика и его дочь Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери, тогда Англия решительно выступила "против" участия в Чемпионате мира, но затем "категорическое против" сменилось на «неодобрение действий" и, все свелось к короткому распоряжению принцам Гарри и Вильяму бойкотировать Чемпионат.

Сейчас же процесс подготовки к футбольному конкурсу, несмотря на довольно "мутный" процесс споров и дискуссий по поводу места проведения чемпионата, демонстрирует определенный прогресс. Команды-участники действительно находятся в лучшей форме. Это всегда является хорошим показателем командного управления. Авторитарные режимы, такие как в России и Китае предпочитают безжалостно эксплуатировать свои стадионы и атлетов, как это было на Олимпийских играх, когда инсценируется обстановка "соревновательности". Но, диктаторы ничего не могут поделать с футболом, где для победы требуется больше навыков и таланта. Этот эффект ярко можно увидеть на примере бывших Западной и Восточной Германий. Восток полагался на силу "мышц и мускулы", на западе же рассчитывали на высокое качество исполнения. Только четыре государства, помеченные как "ограниченные в свободе" специальной профильной организацией Freedom House, в этом году попали на Чемпионат мира и, вероятно, ни одно из них не сможет выйти в основную сетку Мундиаля. Последней авторитарной страной, которая побеждала на Чемпионате мира была Аргентина, и было это в 1978 году. На женских футбольных чемпионатах всегда побеждали страны демократического блока (Америка, Германия, Япония и Норвегия), хотя одни раз до финала доходил и Китай.

Международный характер футбола негативно отображается на тех странах, которые пытаются жить в изоляции от остального мира, нежели на государствах с космополитическими взглядами. При формировании команды футбольные HR и руководство в таких странах набирают "лучших из лучших" со своих национальных команд, а также нанимают иностранных коучей и менеджеров любой национальности, которые зарекомендовали себя в сильнейших футбольных лигах Западной Европы. Они также набирают игроков из зарубежных диаспор. Африканские страны – это целый клондайк для футбольных менеджеров, которые высматривают "талантов" из местных второсортных команд, которые затем в полной мере реализовывают своей потенциал за границей. Состоятельные государства извлекают пользу из способных молодых мигрантов. К примеру, более половины состава французской победной сборной образца 1998 года состояла из приезжих мигрантов.

Почему же нации терпят неудачу

Футбол является прекрасным примером того, как нужно накапливать и развивать человеческий капитал. У лучших футбольных коучей есть не только формальная система для поиска одаренных детей, но и специфический "нюх" на заложенный внутри человека потенциал, для раскрытия которого необходимо совершить множества ошибок. В таких футбольных академиях воспитываются не просто футбольные фристайлеры, а креативные и смышлёные игроки. Затем, если они умны, то обязательно выставят такого игрока на трансфер. Это простая формула для стран, заинтересованных в развитии футбола, ценящих как материальную сторону, так и пристрастие к самой футбольной игре, и у США здесь возникает множество проблем. Одной из возможных преград является то, что американские профессиональные футбольные команды организованы по принципу – картеля. Слишком низкие заработные платы в командах второго и третьего дивизионов, где играют подающие надежду футболисты, попросту не способны продвинуться дальше.

Выходит, что либеральное международное сообщество намерено и в этот раз получить удовольствие от просмотра Чемпионата мира, даже несмотря на то, что Путинская пропагандистская машина будет работать в штатном режиме, и в этом нет никаких сомнений. Футбол, как и жизнь, восхитительно непредсказуемая игра. Так все и устроено, по правилам только одна страна является лучшей в этой прекрасной игре. Это все лучше для Германии, чем то, что происходило в стране несколько десятков лет назад.