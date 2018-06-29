"Мотор" сыграет с "ПСЖ" в гандбольной Лиге чемпионов - ФОТО

Об этом стало известно по материалам iSport.ua.

Согласно недавно полученным сведениям, "Мотор" впервые был включен в одну из элитных групп Лиги чемпионов. При этом, лучшая гандбольная команда Украины сыграет в группе В вместе с клубами "ПСЖ" (Франция), "Пик Сегед" (Венгрия), "Фленсбург" (Германия), "Скьерн" (Дания), "Загреб" (Хорватия), "Целье" (Словения), "Нант" (Франция).





Победители элитных групп А и В (в каждой - по 8 команд) напрямую выйдут в 1/4 финала.

Ксати, команды занявшие места со 2-го по 6-е, начнут выступления в плей-офф с 1/8 финала. Групповая стадия гандбольной Лиги чемпионов сезона 2018/19 продлится с 12 сентября 2018 года по 3 марта 2019 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в рамках национального чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" одержало победу над ФК "Мец".