Коньков высказался о матче России и Испании

Об этом сообщил канал Football Hub на своей странице в Twitter.

Отметим, что жена спортсмена Мария на днях выложила видео-instastories в своем Instagram, где сообщила, что она с супругом отмечает победу сборной России в матче 1/8 финала Россия-Испания. При этом, Мария спросила мнение Конькова.

"Я болел, болею и буду болеть за сборную России", — сказал Коньков в видео, опубликованном в одной из социальных сетей.

В свою очередь украинские пользователи посмотрев видео очень остро отреагировали на слова экс-президента ФФУ.

"Ну, Коньков совок до мозга и костей, с ним все понятно", - написал один юзер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", забив пенальти фаворитам - Испании, Россия добилась практически невозможной победы и, выбив их из соревнования, произвела настоящее потрясение в истории ЧМ по футболу.