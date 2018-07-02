16:41 02.07.2018 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Коньков высказался о матче России и Испании

Бывший президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков признался, что болеет за сборную России в Чемпионате мира 2018.

Коньков высказался о матче России и Испании

Об этом сообщил канал Football Hub на своей странице в Twitter.

Отметим, что жена спортсмена Мария на днях выложила видео-instastories в своем Instagram, где сообщила, что она с супругом отмечает победу сборной России в матче 1/8 финала Россия-Испания. При этом, Мария спросила мнение Конькова. 

"Я болел, болею и буду болеть за сборную России", — сказал Коньков в видео, опубликованном в одной из социальных сетей.

В свою очередь украинские пользователи посмотрев видео очень остро отреагировали на слова экс-президента ФФУ.

"Ну, Коньков совок до мозга и костей, с ним все понятно", - написал один юзер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", забив пенальти фаворитам - Испании, Россия добилась практически невозможной победы и, выбив их из соревнования, произвела настоящее потрясение в истории ЧМ по футболу.


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