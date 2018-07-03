Бельгия побила 50-летний рекорд чемпионатов мира

Пропустив два гола в начале второй половины встречи, "дьяволы" нашли в себе силы создать невероятное чудо, отправив в ворота соперника три мяча. Таким образом, победив Японию, Бельгия вышла в четвертьфинал Мундиаля, где встретится с Бразилией.

Этот сумасшедший камбэк стал первым за 48 лет на мировых первенствах. Последний раз такое было еще в далеком 1970 году, когда сборная ФРГ в дополнительное время одолела Англию (3:2).

Если брать в расчет только основное время, то отыграть два гола сумела Португалия в матче с Северной Кореей (1966 год - 5:3).

Поединок Бельгия - Бразилия состоится 6 июля.

Напомним, как ранее писал УРА-Информ, букмекеры считают Бразилию и Францию претендентами на "золото" ЧМ-2018.