В Японии съели осьминога, предсказавшего исходы матчей сборной на ЧМ-2018

Как пишет South China Morning Post, Рабьо угадал победу японцев над колумбийцами, ничью команды Акиры Нисино в матче со сборной Сенегала и поражение в игре с Польшей.

Тем не менее, владелец не потребовал от Рабьо нового прогноза на матч плей-офф с Бельгией, а разрубил на части и продал на рынке вместе с другими морепродуктами.

Ранее сообщалось, что Бельгия в сумасшедшем матче вырвала победу у Японии.

Как ранее сообщал УРА-Информ, сборная Бельгии совершила своеобразное достижение в игре 1/8 финала Чемпионата мира выиграв у сборной Японии.