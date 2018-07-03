19:31 03.07.2018 | Футбол | Новости
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В Японии съели осьминога, предсказавшего исходы матчей сборной на ЧМ-2018

Рыбак Кисуо Абэ убил и продал на рынке осьминога Рабьо, который верно предсказал все результаты сборной Японии на чемпионате мира-2018.

В Японии съели осьминога, предсказавшего исходы матчей сборной на ЧМ-2018

Как пишет South China Morning Post, Рабьо угадал победу японцев над колумбийцами, ничью команды Акиры Нисино в матче со сборной Сенегала и поражение в игре с Польшей.

Тем не менее, владелец не потребовал от Рабьо нового прогноза на матч плей-офф с Бельгией, а разрубил на части и продал на рынке вместе с другими морепродуктами.

Ранее сообщалось, что Бельгия в сумасшедшем матче вырвала победу у Японии.

Как ранее сообщал УРА-Информ, сборная Бельгии совершила своеобразное достижение в игре 1/8 финала Чемпионата мира выиграв у сборной Японии.


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