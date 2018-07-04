В московском метро фанаты Англии и Колумбии устроили мордобой - ВИДЕО

Английские и колумбийские фанаты решили выяснить отношения после игры 1/8 финала Чемпионата мира.
Столкновение между болельщиками произошло в московском метро.
Причиной драки стало то, что один из англичан наступил на ногу колумбийцу. В результате этой ситуации, одному из фанатов Колумбии разбили нос.
Также пострадали и два англичанина, которых задержала полиция.
Напомним, что сама игра между Колумбией и Англией завершилась со счетом 1:1. В серии пенальти точнее были подопечные Гарета Саутгейта - 4:3.
В четвертьфинале Мундиаля "львы" сыграют со Швецией. Эта встреча состоится 7 июля.
Как ранее писал УРА-Информ, в Японии съели осьминога, предсказавшего исходы матчей сборной на ЧМ-2018. Рыбак Кисуо Абэ убил и продал на рынке осьминога Рабьо, который верно предсказал все результаты сборной Японии.