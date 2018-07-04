В московском метро фанаты Англии и Колумбии устроили мордобой - ВИДЕО

Столкновение между болельщиками произошло в московском метро.

Причиной драки стало то, что один из англичан наступил на ногу колумбийцу. В результате этой ситуации, одному из фанатов Колумбии разбили нос.

Также пострадали и два англичанина, которых задержала полиция.

Напомним, что сама игра между Колумбией и Англией завершилась со счетом 1:1. В серии пенальти точнее были подопечные Гарета Саутгейта - 4:3.

В четвертьфинале Мундиаля "львы" сыграют со Швецией. Эта встреча состоится 7 июля.

Как ранее писал УРА-Информ, в Японии съели осьминога, предсказавшего исходы матчей сборной на ЧМ-2018. Рыбак Кисуо Абэ убил и продал на рынке осьминога Рабьо, который верно предсказал все результаты сборной Японии.