15:35 04.07.2018 | Футбол | Новости     Новости Украины
100198146:test

"Ворскла" усилилась двумя полузащитниками перед стартом чемпионата - ВИДЕО

Полтавская "Ворскла" объявила о подписании контрактов с полузащитниками Артемом Габелок и Марьяном Мысыком.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

На три года рассчитано трудовое соглашение талантливого 21-летнего полузащитника Марьяна Мысыка, последним клубом которого была каменская "Сталь". Кроме того ранее уроженец Радехова, что на Львовщине, выступал за ФК "Львов" и донецкий "Металлург".

Уроженец Днепра хавбек Артем Габелок прошел "Шахтер-3", "Шахтер" U-19 и дубль "горняков", после чего решил попробовать свои силы в зарубежном чемпионате - защищал цвета "Спартакса" из Юрмалы. Контракт Артема с "Ворсклой" будет действовать в течение двух последующих лет.

Чемпионат Украины сезона 2018/19 стартует 22 июля. Ему будет предшествовать матч за Суперкубок Украины 21 июля в Одессе, где сыграют донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".


Поделиться
Читайте также:
 
Украинский кинопроект одержал победу в Карловых Варах - ФОТО Правительство Латвии запретило обучатся на русском языке в вузах Вася Обломов в новой песне высмеял сборную России по футболу - ВИДЕО Около Винницы столкнулись две легковушки
Фоторепортаж
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив