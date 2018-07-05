Игрока львовских "Карпат" выгнали из команды за поддержку сборной России

Об этом сообщает 5 июля издание Zaxid.net.

Отмечается, что накануне были опубликованы скриншоты из его соцсетей, где игрок горячо поддерживает сборную России на Чемпионате мира по футболу.

В комментарии изданию в футбольном клубе "Карпаты" заявили, что не будут комментировать эту ситуацию. Но при этом подтвердили, что контракт с 18-летним игроком действительно был расторгнут.

Как ранее сообщал УРА-Информ, аргентинский полузащитник Франциско Ди Франко теперь будет выступать в составе ФК "Карпаты". Контракт с перспективным футболистом был подписан на три года.