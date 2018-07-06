УПЛ разрешила "Черноморцу" играть в премьер-лиге

В соответствии с решением Общего собрания участников УПЛ принято решение об исключении ФК "Полтава" из состава участников УПЛ и предоставлено Исполнительному комитету ФФУ предложение о включение ФК "Черноморец" в состав участников УПЛ на сезон 2018/19.

Исполнительный комитет ФФУ своим решением поддержал предложение Украинской Премьер-Лиги и определил ФК "Черноморец" Участником УПЛ на сезон 2018/19 годов.

Общее собрание участников УПЛ, в соответствии с Уставом УПЛ, утвердили такой состав участников Украинской Премьер-лиги на сезон 2018/19 годов:

"Арсенал-Киев", "Ворскла", "Десна", "Динамо", "Заря", "Карпаты", "Львов", "Мариуполь", "Александрия", "Олимпик", "Черноморец", "Шахтер".

Напомним, ФК "Полтава" сообщил лиге об отказе участвовать в соревнованиях из-за недопуска клубного стадиона "Локомотив", который не соответствует требованиям.