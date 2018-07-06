В матче Бразилия-Бельгия букмекеры отдают предпочтение бразильцам

Матч Бразилия - Бельгия состоится сегодня, 6 июля, на стадионе "Казань Арена". Начало игры - в 21:00, пишет ZIK.

Специалисты авторитетной конторы Willam Hill фаворитом поединка считают Бразилию. Коэффициент на победу команды Тите в основное время составляет 2.05, а потенциальный триумф Бельгии оценивается баллом 3.50. На ничью ставят 3.50.

На выход пентакампеонов в 1/2 финала по итогам экстра-тайма или серии пенальти коэффициент 1.50. Триумф европейцев оценивается в 2.62.

Букмекеры с Bwin также верят в победу Бразилии. На победу южноамериканцев в основное время коэффициент 2.10, ничья оценивается в 3.45, победа Бельгии - 3.60.

Выход "Селесао" в следующую стадию после дополнительного времени или серии пенальти оценивается в 1.50. На бельгийцев коэффициент 2.45.

Напомним, Бразилия в 1/8 финала победила Мексику (2:0). Бельгия в невероятном поединке одержала волевую победу над Японией (3:2) и стала участником четвертьфинала.