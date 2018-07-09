Португальские медики сделали Неймара символом симуляции

На изображении представлены фото с матча 1/4 финала Чемпионата мира Бразилия - Бельгия. Представители INEM сделали акцент на симуляции игрока.

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Неймара часто критикуют коллеги и болельщики. Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель назвал поведение форварда позорным, а тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио заявил, что на футбольном поле "нет места для актерского мастерства".

Напомним, национальная команда Бразилии проиграла сборной Бельгии со счетом 1:2. Сам Неймар запомнился болельщикам своими падениями и симуляциями. Во время турнира на газоне форвард французского "ПСЖ" пролежал более 13 минут.

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