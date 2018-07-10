13:33 10.07.2018 | Футбол | Новости     Новости Украины
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ФФУ компенсирует Вукоевичу штраф и предлагает должность

Федерация футбола Украины решила компенсировать хорватском футболисту Огнену Вукоевичу штраф, наложенный на него FIFA за возглас "Слава Украине".

ФФУ компенсирует Вукоевичу штраф и предлагает должность

Об этом рассказал президент ФФУ Андрей Павелко в кулуарах парламента.

Он отказался комментировать решение хорватов об увольнении Вукоевича с поста тренера-ассистента, "поскольку является заинтересованой стороной".

Он также добавил, что никакой политики в лозунге "Слава Украине" не видит, и этот вопрос будет поднимать на следующем заседании комитета ФИФА в Цюрихе.

Как писал УРА-Информ, 7 июля сборная Хорватии по футболу в серии пенальти обыграла Россию - и после матча экс-игрок киевского "Динамо" Домагой Вида, который забил гол в том матче, а также скаут киевского клуба Огнен Вукоевич отпраздновали победу, записав видеообращение со словами "Слава Украине!"

Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение ВиДи, поскольку организация расценила его обращение как политический жест. Хорватский футбольный союз также предупредил Вукоевича о недопустимости политических посланий во время ЧМ-2018.

Позже хорватский федерация сообщила, что уволила Вукоевича с должности помощника тренера сборной Хорватии и отсчитала из состава делегации на ЧМ-2018.


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