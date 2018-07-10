ФИФА закрыла свой рейтинг в Facebook после флешмоба "Слава Украине!"

Теперь на странице футбольной организации в Facebook отсутствует рубрика "Отзывы" и возможность рейтингования.

К таким действиям администраторы прибегли после того, как их страница получила более 153 тыс. негативных отзывов. В результате этого рейтинг страницы упал до 1,1 балла из 5 возможных.

Ранее сообщалось, что украинские пользователи Facebook в рамках проведения флешмоба поставили странице ФИФА в соцсети 153 тыс. негативных оценок в знак протеста против действий футбольной организации и наказание игрока сборной Хорватии Домагоя Виды за фразу "Слава Украине".

Как ранее сообщал " УРА-Информ", ФИФА не стала наказывать защитника сборной Хорватии Домагоя Виду за его политические высказывания после матча 1/4 финала ЧМ-2018 против России.