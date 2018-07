В Брюсселе показали фильм о том, как Россия "покупала" ЧМ-2018 - ВИДЕО

Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что в ближайшее время фильм "Один кубок мира по футболу, одна война, а сколько коррупции?" ("One World Cup, One War, How Much Corruption?") покажут на одном из украинских и британских телеканалов.

Так, автор ленты британский журналист Тим Уайт повествует утверждает, что решение предоставить РФ право проводить ЧМ-2018 было коррумпированным.

Как сообщал " УРА-Информ", 15 мая Министерство иностранных дел Украины призвало украинских болельщиков не ехать на чемпионат мира по футболу-2018.