18:53 10.07.2018 | Футбол | Новости
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В Брюсселе показали фильм о том, как Россия "покупала" ЧМ-2018 - ВИДЕО

В столице Бельгии состоялась презентация документального расследования о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА), которая позволила проведение чемпионата мира по футболу в России, которая ведет вооруженную агрессию против Украины и удерживает политзаключенных.

В Брюсселе показали фильм о том, как Россия

Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что в ближайшее время фильм "Один кубок мира по футболу, одна война, а сколько коррупции?" ("One World Cup, One War, How Much Corruption?") покажут на одном из украинских и британских телеканалов.

Так, автор ленты британский журналист Тим Уайт повествует утверждает, что решение предоставить РФ право проводить ЧМ-2018 было коррумпированным.

Как сообщал " УРА-Информ", 15 мая Министерство иностранных дел Украины призвало украинских болельщиков не ехать на чемпионат мира по футболу-2018.


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