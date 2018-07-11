14:30 11.07.2018 | Футбол | Новости
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Ярмоленко официально стал игроком Вест Хэма

Украинский нападающий Андрей Ярмоленко перешел в лондонский Вест Хэм.

Ярмоленко официально стал игроком Вест Хэма

Бывший форвард дортмундской Боруссии отныне будет выступать в АПЛ и защищать цвета Вест Хэма, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт украинца с лондонским клубом рассчитан на 4 года.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко подпишет с немецким клубом контракт, рассчитанный на четыре сезона. Также СМИ утверждали, что стороны долгое время обговаривали сумму трансфера — "Вест Хэм" предлагал € 22 млн плюс € 3 млн бонусов, в то время как "Боруссия" просила € 25 млн плюс € 3 млн бонусов.

Ярмоленко перешёл в "Боруссию" из киевского "Динамо" летом 2017 года. В прошедшем сезоне 28-летний украинский нападающий принял участие в 18 матчах дортмундцев в немецкой Бундеслиге, в которых отметился 3 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

Как сообщал "УРА-Информ", известный российский музыкант, поэт и композитор Вася Обломов записал новую песню "Спортивная" и видеоклип к ней, в которых высмеял футбольную сборную России.


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