17:59 12.07.2018 | Футбол | Новости     Новости Украины
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"Динамо" готово продать футболиста сборной Хорватии

Хорватский защитник киевского "Динамо" Йосип Пиварич впоследствии может покинуть клуб. К футболисту проявляют интерес иностранные гранды.

Ведущий программы "ТаТоТаке" Константин Андриюк сообщил, что киевляне готовы продать Йосипа Пиварича. По его словам, "Динамо" уже получала предложение относительно хорвата до начала чемпионата мира.

На замену хорвату динамовцы уже приобрели бразильского защитника Сидклея.

Сообщается, что "бело-синие" готовы продать защитника сборной Хорватии за четыре миллиона евро. Однако, эксперты оценивают стоимость футболиста в 2,5 млн евро.

Отметим, что Пиварич перебрался в киевское "Динамо" летом прошлого года из загребского "Динамо" и сыграл 34 матча во всех турнирах.

Сейчас Йосип Пиварич находится в расположении сборной Хорватии, которая получила путевку в финал ЧМ-2018, обыграв в полуфинале сборную Англии.


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