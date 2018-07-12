16:11 12.07.2018 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Матч Хорватия-Англия побил рекорд на украинском телевидении

В среду, 11 июля, определились финалисты чемпионата мира-2018.

Матч Хорватия-Англия побил рекорд на украинском телевидении

Трансляция на телеканале "Интер" второго полуфинала между сборными Хорватии и Англии стала самым рейтинговым матчем с начала мундиаля. Матч посмотрели 5,6 миллиона украинских болельщиков, сообщает пресс-служба канала.

Это самая высокая цифра на украинском ТВ для матчей чемпионата мира-2018.

Доля поединка Хорватия-Англия среди зрителей 18+ в Украине составила 29,1%, в городах с населением более 50 тыс. – 32,3%. По аудитории 18-54 в больших городах доля матча – 32,2% -и это самая высокая доля для спортивного события с начала года.

Другой полуфинал ЧМ, в котором Франция обыграла Бельгию (1:0), собрал более скромные цифры – его посмотрели 1,5 миллиона зрителей, но и этого хватило, чтобы матч был самым рейтинговым событием дня на украинском ТВ.


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