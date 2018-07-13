Чемпионат мира по футболу впервые проведут зимой

ЧМ-2022, который пройдет в Катаре, начнется 21 ноября и продлится до 18 декабря. Также в планах ФИФА увеличить количество участников турнира до 48 команд, информирует Football Italia.

"У нас уже есть договор с Катаром, однако сейчас еще рано точно говорить о количестве матчей, но все возможно. Расширение до 48 команд позволит сгладить некоторые региональные напряженности, так что я не буду отрицать такого варианта", - отметил глава ФИФА Джанни Инфантино.

К слову, ЧМ-2022 в Катаре станет первым Мундиалем в истории, который пройдет зимой.

Напомним, ранее в ФИФА решили, как распределят количество мест на ЧМ-2026, где гарантированно сыграют 48 команд. В частности, Европа должна получить 16 прямых путевок, Африка - 9, Азия - 8, Южная и Северная Америки - по 6, Океания - 1.