"Десне" разрешили проводить домашние матчи в Чернигове

Ранее сообщалось о возможности переноса первых домашних матчей черниговской команды в Киев на стадион "Оболонь-Арена", информирует Динамомания.

Причиной такого возможного шага могла быть неготовность домашнего стадиона "Десны" к требованиям УПЛ.

Таким образом, черниговские болельщики имеют уникальную возможность начать новый сезон просмотром поединка своей любимой команды с чемпионом Украины. Игра состоится в среду, 25 июля.

Как ранее сообщал "УРА-Информ", стала известна сумма, за которую Шахтер приобрел бразильца Маркиньоса Сиприано. По информации ведущего программы "ТаТоТаке" Сергея Болотникова, Шахтер заплатил за молодого бразильского таланта 650 тысяч евро.