13:35 13.07.2018 | Футбол | Новости     Новости Украины
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"Десне" разрешили проводить домашние матчи в Чернигове

Черниговская "Десна" начнет сезон в украинской футбольной Премьер-лиге на своей домашней арене.

Ранее сообщалось о возможности переноса первых домашних матчей черниговской команды в Киев на стадион "Оболонь-Арена", информирует Динамомания.

Причиной такого возможного шага могла быть неготовность домашнего стадиона "Десны" к требованиям УПЛ.

Таким образом, черниговские болельщики имеют уникальную возможность начать новый сезон просмотром поединка своей любимой команды с чемпионом Украины. Игра состоится в среду, 25 июля.

Как ранее сообщал "УРА-Информ", стала известна сумма, за которую Шахтер приобрел бразильца Маркиньоса Сиприано. По информации ведущего программы "ТаТоТаке" Сергея Болотникова, Шахтер заплатил за молодого бразильского таланта 650 тысяч евро.


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