20:32 15.07.2018 | Футбол | Новости
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Сборная Франции стала двукратным чемпионом мира по футболу - ВИДЕО

Сборная Франции обыграла национальную команду Хорватии в финале чемпионата мира 2018 года.

Сборная Франции стала двукратным чемпионом мира по футболу - ВИДЕО

Матч, который состоялся 15 июля в московских "Лужниках", завершился со счетом 4:2.

Французы вышли вперед на 18 минуте после того, как хорватский форвард Марио Манджукич забил мяч в собственные ворота. За десять минут "шашечные" отыгрались благодаря полузащитнику Ивану Перишичу. До перерыва нападающий Антуан Гризманн снова вывел вперед в счете сборную Франции, реализовав пенальти на 38 минуте.

В первой половине второго тайма французам удалось увеличить свое преимущество благодаря голам полузащитника Поля Погба и нападающего Килиана Мбаппе на 59 и 65 минутах соответственно. В оставшееся время хорваты смогли ответить только точным ударом Марио Манджукича, который отличился на 69 минуте.

Таким образом, сборная Франции под руководством главного тренера Дидье Дешама стала двукратным чемпионом мира.

Напомним, первый раз наставник привел французов к победе в 1998 году в качестве игрока и капитана команды.

Как сообщал УРА-Информ, накануне вечером в Санкт-Петербурге состоится предпоследний матч Чемпионата мира-2018, на которых сборные Бельгии и Англии поведут борьбу за бронзовые комплекты наград.


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