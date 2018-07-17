14:29 17.07.2018 | Футбол | Новости
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ФИФА никак не отстанет от Вукоевича

Международная федерация футбола изучает обстоятельства появления Огнена Вукоевича в раздевалке сборной Хорватии после финала чемпионата мира.

ФИФА никак не отстанет от Вукоевича

Финал мирового первенства состоялся 15 июля. Хорватская команда проиграла Франции со счетом 2:4. После игры появилась фотография, сделанная в раздевалке команды, на которой также присутствует 34-летний Вукоевич.

Ранее бывший полузащитник сборной Хорватии Вукоевич был исключен из состава хорватской делегации и лишен аккредитации в связи с тем, что посвятил киевскому "Динамо" и Украине победу над Россией в 1/4 финала чемпионата мира (2:2, 4:3 по пенальти).

Как сообщал "УРА-Информ", видео со словами Вукоевича широко тиражировалось в СМИ. Защитник команды Хорватии Домагой Вида, сидевший рядом с Вукоевичем и сказавший "Слава Украине!", получил от ФИФА предупреждение.


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