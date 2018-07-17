"Ворскла" может усилиться динамовским хавбеком

По итогам просмотра футболист может быть отдан зелено-белым в аренду на сезон.

Михайличенко является воспитанником клубной академии. С сезона 2013/14 выступал за "Динамо" U-19 и U-21. В 2015 году дебютировал за первую команду.

За "Динамо" U-21 провел 68 матчей, забил 16 мячей.

Первую часть сезона 2017/18 провел в "Стали", после чего должен был перейти в "Зарю" в аренду на полтора года, но тяжелая травма этому помешала.

Восстановившись, принял участие в тренировочном сборе в Австрии и сыграл несколько контрольных матчей.

Как сообщал "УРА-Информ", бразильский нападающий Рафаэл Силва успешно прошел медосмотр в "Заре" и станет игроком луганского клуба.