Роналду не поедет с Ювентусом за очередным кубком в США

Вместе с португальцем тренироваться в Турине будет часть игроков основы, которая еще не вернулась из отпуска после чемпионата мира — Гонсало Игуаин, Паулу Дибала, Хуан Куадрадо, Родриго Бентанкур, а также Марио Манджукич, Марко Пьяца и Блез Матюиди, сборные которых участвовали в финале.

Первый матч в футболке туринской команды Роналду проведет 12 августа. Ювентус сыграет традиционный поединок против юношеской команды. Примечательно, что за неделю до этого туринцы встретятся против бывшей команды Криштиану — Реала, но в нем он участия не примет.

Роналду перешел в Ювентус в статусе лучшего бомбардира в истории Реала – на его счету 450 голов в 438 матчах за Сливочных. Также на счету Криштиану пять Золотых мячей.