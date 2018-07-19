"Олимпик" отдал в аренду трех игроков

Кроме того, донецкий "Олимпик" расстался с рядом игроков молодежной команды. По обоюдному согласию сторон расторгнуты соглашения с голкипером Ярославом Котляровым, а также с защитниками Вадимом Счастливцевым, Лукой Надирадзе и Назаром Единаком.

На счету Котлярова шесть матчей в составе "олимпийцев" (1 – в кубке, 2 – в первой лиге, 3 – в Премьер-лиге), последний сезон он провел на правах аренды в николаевском "Судостроителе". Счастливцев, Надирадзе и Единак дебютировали в первой команде "Олимпика" в минувшем сезоне, Вадим и Лука сыграли по одному матчу в последнем туре против "Александрии", а Назар помимо встречи с "горожанами" провел еще одну игру в Кубке Украины.