19:39 19.07.2018 | Футбол | Новости     Новости Украины
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"Олимпик" отдал в аренду трех игроков

Донецкий "Олимпик" отправил в аренду трех молодых игроков. Арендные соглашения с перволиговым ПФК "Сумы" подписал защитник Артем Козлов, а также хавбеки Владислав и Станислав Шараи. Контракты всех троих игроков рассчитаны до конца текущего года.

Кроме того, донецкий "Олимпик" расстался с рядом игроков молодежной команды. По обоюдному согласию сторон расторгнуты соглашения с голкипером Ярославом Котляровым, а также с защитниками Вадимом Счастливцевым, Лукой Надирадзе и Назаром Единаком.

На счету Котлярова шесть матчей в составе "олимпийцев" (1 – в кубке, 2 – в первой лиге, 3 – в Премьер-лиге), последний сезон он провел на правах аренды в николаевском "Судостроителе". Счастливцев, Надирадзе и Единак дебютировали в первой команде "Олимпика" в минувшем сезоне, Вадим и Лука сыграли по одному матчу в последнем туре против "Александрии", а Назар помимо встречи с "горожанами" провел еще одну игру в Кубке Украины.


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