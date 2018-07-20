Роналду оставил почти 20 тысяч евро чаевых работникам в отеле

Роналду оставил 17 850 фунтов чаевых (более 19 тысяч евро). Об этом сообщает издание The Sun.

Криштиану отдыхал с любимой Джорджиной Родригес, друзьями и старшим сыном на роскошной вилле на территории отеля в Пелопоннесе. За ними тщательно наблюдали и выполняли все необходимое для полноценного отдыха 10 работников.

Роналду остался доволен их работой и оставил такую сумму. В частности, он попросил руководство отеля разделить деньги поровну между всеми работниками.