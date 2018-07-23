Мариуполь и Заря узнали своих соперников в Лиге Европы

По результатам жеребьевки луганская "Заря" сразится с португальской "Брагой", а другой представитель Украины в ЛЕ ФК "Мариуполь" встретится с победителем пары "Вентспилс" – "Бордо", если сумеет пройти шведский "Юргорден".

Первый матч "Заря" сыграет дома 9 августа, ответный – 16 августа в гостях. "Мариуполь" проведет матчи с "Юргорденом" 26 июля дома и 2 августа в гостях.

Полные результаты жеребьевки:

Путь чемпионов

"Лудогорец" (BUL) / "Видеотон" (HUN) - "Зриньски" (BIH) / "Валлетта" (MLT)

"Легия" (POL) / "Спартак" Трнава (SVK) - "Дюделанж" (LUX) / "Дрита" (KOS)

"Сутьеска" (MNE) / "Алашкерт" (ARM) - ЧФР (ROU) / "Мальме" (SWE)

"Олимпия" Любляна (SVN) / "Крузейдерс" (NIR) - БАТЭ (BLR) / ХИК (FIN)

"Шкендия" (MKD) / "Шериф" (MDA) - ФК "Санта-Колома" (AND) / "Валюр" (ISL)

"Корк Сити" (IRL) - "Селтик" (SCO) / "Русенборг" (NOR)

"Спартак" Юрмала (LVA) / "Ла-Фиорита" (SMR) - "Црвена Звезда" (SRB) / "Судува" (LTU)

"ТНС" (WAL) / "Линкольн Рэд Импс" (GIB) - "Астана" (KAZ) / "Митьюлланд" (DEN)

"Динамо" Загреб (CRO) / "Хапоэль" Беэр-Шева (ISR) - АПОЕЛ (CYP) / "Флора" (EST)

"Торпедо" Кутаиси (GEO) / "Викингур" (FRO) - "Кукес" (ALB) - "Карабах" (AZE)

Основной путь

"Тобол" (KAZ) / "Пюник" (ARM) - "Маккаби" Тель-Авив (ISR) / "Раднички" (SRB)

"Дунайска Стреда" (SVK) / "Динамо" Минск (BLR) - "Зенит" (RUS)

"Аякс" (NED) / "Штурм" (AUT) - "Дандолк" (IRL) / АЕК Ларнака (CYP)

"Санкт-Галлен" (SUI) / "Сарпсборг" (NOR) - "Риека" (CRO)

"Истанбул Башакшехир" (TUR) - "Абердин" (SCO) / "Бернли" (ENG)

"Заря" (UKR) - "Брага" (POR)

"Хапоэль" Хайфа (ISR) / "Хабнарфьордюр" (ISL) - "Аталанта" (ITA) / "Сараево" (BIH)

"Генк" (BEL) / "Фола" (LUX) - "Шахтер" Солигорск (BLR) / "Лех" (POL)

"Вииторул" (ROU) / "Витесс" (NED) - ПАОК (GRE) / "Базель" (SUI)

"Нордшелланд" (DEN) / АИК (SWE) - "Партизан" (SRB) / "Тракай" (LTU)

"Хиберниан" (SCO) / "Астерас" (GRE) - "Мольде" (NOR) / "Лячи" (ALB)

"Хайдук" (CRO) / "Славия" София (BUL) - "Рудар" Веленье (SVN) / "Стяуа" (ROU)

"Севилья" (ESP) / "Уйпешт" (HUN) - "Жальгирис" (LTU) / "Вадуц" (LIE)

"Сигма" (CZE) - "Кайрат" (KAZ) / "Алкмаар" (NED)

"Бальцан" (MLT) / "Слован" Братислава (SVK) - "Рапид" (AUT)

"Юргорден" (SWE) / "Мариуполь" (UKR) - "Вентспилс" (LVA) / "Бордо" (FRA)

ЦСКА София (BUL) / "Адмира" (AUT) - "Стяьрнан" (ISL) / "Копенгаген" (DEN)

"Олимпиакос" (GRE) - "Люцерн" (SUI)

"Осиек" (CRO) / "Рейнджерс" (SCO) - "Чихура" (GEO) / "Марибор" (SVN)

"Гурник" (POL) / "Тренчин" (SVK) - "Фейеноорд" (NED)

"Ягеллония" (POL) / "Риу Аве" (POR) - "Гент" (BEL)

"Спартак" Суботица (SRB) / "Спарта" Прага (CZE) - "Брондбю" (DEN)

"Уфа" (RUS) / "Домжале" (SVN) - "Гонвед" (HUN) / "Прогрес" (LUX)

"Б-36" (FRO) / "Бешикташ" (TUR) - ЛАСК (AUT) / "Лиллестрем" (NOR)

"Железничар" (BIH) / "Аполлон" Лимасол (CYP) - "Динамо" Брест (BLR) / "Атромитос" (GRE)

"РБ Лейпциг" (GER) / "Хэкен" (SWE) - "У Крайова" (ROU)