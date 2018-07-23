Реал официально представил украинца Лунина

Украинец подписал контракт вместе с президентом Реала Флорентино Пресом в клубном офисе "сливочных".

Во время презентации Лунин произнес речь на испанском языке, которую завершил словами Hala Madrid.

Также голкипер вышел на поле Сантьяго Бернабеу, где собралось несколько тысяч болельщиков.

Андрей Лунин перешел из Зари в Реал в конце июня и подписал со "сливочными" контракт на шесть лет.

Как ранее сообщал "УРА-Информ", соглашение украинского вратаря с Реалом оценивается в 9 млн евро. В то же время, по информации издания Marca, Реал намерен отдать Лунина в аренду.