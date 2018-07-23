Стал известен первый соперник "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне прошла церемония жеребьевки третьего квалифийн-раунда самого престижного континентального футбольного турнира - Лиги чемпионов УЕФА. Тут же определился соперник киевлян по третьему квалификационному раунду турнира.
Об этом стало известно по материалам iSport.ua.
Как отмечается, соперником киевского "Динамо" стал чешский клуб "Славия" (Прага), причем, первый матч украинськка команда проведет в гостях. Теперь чтобы выйти в четвертый раунд квалификации Лиги чемпионов, Динамо придется преодолеть сопротивление пражской Славии.
По предварительным данным, первый поединок команды сыграют в Чехии.
В прошлом сезоне Славия заняла второе место в чемпионате Чехии, уступив Виктории Пльзень.
Стоит добавить, что матчи состоятся 7/8 августа и 14-го августа.
Путь представителей лиг
"Стандард" (Бельгия) - "Аякс" (Голландия)/"Штурм" (Австрия)
"Бенфика" (Португалия) - "Фенербахче" (Турция)
"Славия" (Прага, Чехия) - "Динамо" (Киев, Украина)
ПАОК (Греция)/"Базель" (Швейцария) - "Спартак" (Москва, Россия).
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководство УЕФА отменило запрет на продажу алкоголя во время просмотра матчей Лиги Чемпионов и Лиги Европы.