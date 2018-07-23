21:33 23.07.2018 | Футбол | Новости     Новости Украины
100199582:labazovych

Стал известен первый соперник "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне прошла церемония жеребьевки третьего квалифийн-раунда самого престижного континентального футбольного турнира - Лиги чемпионов УЕФА. Тут же определился соперник киевлян по третьему квалификационному раунду турнира.

Стал известен первый соперник

Об этом стало известно по материалам iSport.ua.

Как отмечается, соперником киевского "Динамо" стал чешский клуб "Славия" (Прага), причем, первый матч украинськка команда проведет в гостях. Теперь чтобы выйти в четвертый раунд квалификации Лиги чемпионов, Динамо придется преодолеть сопротивление пражской Славии.

По предварительным данным, первый поединок команды сыграют в Чехии.

В прошлом сезоне Славия заняла второе место в чемпионате Чехии, уступив Виктории Пльзень.

Стоит добавить, что матчи состоятся 7/8 августа и 14-го августа.

Путь представителей лиг

"Стандард" (Бельгия) - "Аякс" (Голландия)/"Штурм" (Австрия)

"Бенфика" (Португалия) - "Фенербахче" (Турция)

"Славия" (Прага, Чехия) - "Динамо" (Киев, Украина)

ПАОК (Греция)/"Базель" (Швейцария) - "Спартак" (Москва, Россия).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководство УЕФА отменило запрет на продажу алкоголя во время просмотра матчей Лиги Чемпионов и Лиги Европы.


Поделиться
Читайте также:
 
Маленькая Венеция: из-за проливного ливня возле метро "Левобережная" плавают авто - ФОТО В Житомирской области пассажир кроваво расправился с водителем - ФОТО На Мальте сняли коррупционные обвинения с премьера Летне-осенняя погода: в Украине к концу июля продолжатся дожди
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив