Стал известен первый соперник "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов

Об этом стало известно по материалам iSport.ua.

Как отмечается, соперником киевского "Динамо" стал чешский клуб "Славия" (Прага), причем, первый матч украинськка команда проведет в гостях. Теперь чтобы выйти в четвертый раунд квалификации Лиги чемпионов, Динамо придется преодолеть сопротивление пражской Славии.

По предварительным данным, первый поединок команды сыграют в Чехии.

В прошлом сезоне Славия заняла второе место в чемпионате Чехии, уступив Виктории Пльзень.

Стоит добавить, что матчи состоятся 7/8 августа и 14-го августа.

Путь представителей лиг

"Стандард" (Бельгия) - "Аякс" (Голландия)/"Штурм" (Австрия)

"Бенфика" (Португалия) - "Фенербахче" (Турция)

"Славия" (Прага, Чехия) - "Динамо" (Киев, Украина)

ПАОК (Греция)/"Базель" (Швейцария) - "Спартак" (Москва, Россия).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководство УЕФА отменило запрет на продажу алкоголя во время просмотра матчей Лиги Чемпионов и Лиги Европы.