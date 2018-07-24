18:36 24.07.2018 | Футбол | Новости
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ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока года

ФИФА опубликовала имена десяти игроков, претендующих на звание лучшего по итогам сезона 2017-2018. Без сенсации не обошлось.

ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока года

Так, на этот раз вне топ-10 остался форвард сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймар, который в прошлом году занял третье место.

Зато среди претендентов есть единственный игрок, который в прошлом сезоне выиграл и Лигу Чемпионов, и Чемпионат мира. Речь идет о защитнике "Реала" и сборной Франции Рафаэле Варане.

В общем перечень претендентов выглядит следующим образом:

Эден Азар (Челси, сборная Бельгии)

Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити, сборная Бельгии)

Рафаэль Варан (Реал, сборная Франции)

Гризманн (Атлетико, сборная Франции)

Кейн (Тоттенхэм, сборная Англии)

Килиан Мбаппе (ПСЖ, сборная Франции)

Лионель Месси (Барселона, сборная Аргентины)

Лука Модрич (Реал, сборная Хорватии)

Криштиану Роналду (Реал, сборная Португалии)

Мохамед Салах (Ливерпуль, сборная Египта).

Как сообщал "УРА-Информ", в Международной федерации футбола обьявили 11 игроков, которые попали в символическую сборную чемпионата мира-2018. Об этом сообщает официальный сайт организации. Согласно недавно полученным сведениям, больше всего мест получила команда-победитель турнира. Отмечается, что в сборную ЧМ-2018 вошли четыре игрока национальной команды Франции, два футболиста Хорватии, Бразилии и Англии, а также один бельгиец.


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