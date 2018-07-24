"Шахтер" представил новую выездную форму

Обновленная форма выполнена в совершенно новых цветах: серая с полосами. Традиционно для Nike, форма сочетает в себе высокотехнологичность и инновационность.

Новый комплект уже поступил в продажу в магазине Nike в Киеве, официальных магазинах "Шахтера", а также на официальном сайте клуба.

Отметим, что "горняки" дебютируют в новой форме 25 июля в матче первого тура Премьер-лиги с "Десной".

Как сообщал "УРА-Информ", в швейцарском Ньоне прошла церемония жеребьевки третьего квалифийн-раунда самого престижного континентального футбольного турнира - Лиги чемпионов УЕФА. Тут же определился соперник киевлян по третьему квалификационному раунду турнира. Как отмечается, соперником киевского "Динамо" стал чешский клуб "Славия".