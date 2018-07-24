В четверг первый украинский клуб стартует в еврокубках

Правами на трансляцию украинских клубов в еврокубках владеет медиа-холдинг "Медиа Группа Украина", куда входят ТРК "Украина" и "Футбол 1/2". Именно на "Футбол 1" состоится трансляция. Начало в 19:50 часов.

За 45 минут до начала матча на канале "Футбол 1" начнется трансляция из студии, где будет обсуждение перед матчем. Рассмотрение игры также состоится и по окончании футбольного поединка.

Для тех, кто будет находиться в Мариуполе, клуб организует просмотр матча на большом экране торгового комплекса "Порт Сити".

Как сообщал "УРА-Информ", в швейцарском Ньоне прошла церемония жеребьевки третьего квалифийн-раунда самого престижного континентального футбольного турнира - Лиги чемпионов УЕФА. Тут же определился соперник киевлян по третьему квалификационному раунду турнира. Соперником киевского "Динамо" стал чешский клуб "Славия".