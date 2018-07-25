17:52 25.07.2018 | Футбол | Новости
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Ярмоленко уже успел попасть в символическую сборную английского первенства - ФОТО

Украинский игрок Вест Хэма Андрей Ярмоленко попал в символическую сборную новичков английской Премьер-лиги.

Ярмоленко уже успел попасть в символическую сборную английского первенства - ФОТО

По информации сайта английской Премьер-лиги, в команде лучших годовых приобретений 28-летний футболист расположился на позиции левого нападающего.

Также в сборную попал уже экс-игрок Шахтера Фред, который за рекордные деньги перебрался в Манчестер Юнайтед.

Как сообщал "УРА-Информ", ФИФА опубликовала имена десяти игроков, претендующих на звание лучшего по итогам сезона 2017-2018. Без сенсации не обошлось.


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