Ярмоленко уже успел попасть в символическую сборную английского первенства - ФОТО

По информации сайта английской Премьер-лиги, в команде лучших годовых приобретений 28-летний футболист расположился на позиции левого нападающего.

Также в сборную попал уже экс-игрок Шахтера Фред, который за рекордные деньги перебрался в Манчестер Юнайтед.

Как сообщал "УРА-Информ", ФИФА опубликовала имена десяти игроков, претендующих на звание лучшего по итогам сезона 2017-2018. Без сенсации не обошлось.