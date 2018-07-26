19:30 26.07.2018 | Футбол | Новости
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Полузащитник "Баварии" может перебраться в "Интер"

Чилийский хавбек мюнхенской "Баварии" Артуро Видаль в шаге от перехода в миланский "Интер".

Полузащитник

Команды уже договорились о трансфере полузащитника, сообщила Corriere dello Sport.

Таким образом, Интер получил право начать переговоры с самим 31-летним чилийцем по поводу условий его личного контракта.

Ранее Бавария и Интер не могли договориться о трансферной стоимости футболиста: итальянцы предлагали 20 миллионов евро, а немцы требовали 30 миллионов.

Как сообщал "УРА-Информ", сегодня Мариуполь стартует в Лиге Европы. Команда Александра Бабича проведет первый поединок в Лиге Европы. В Швеции приазовцы сойдутся с местным Юргорденом. Начало матча в 20:00 по киевскому времени.


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