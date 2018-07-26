14:50 26.07.2018 | Футбол | Новости
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Сегодня Мариуполь стартует в Лиге Европы

Команда Александра Бабича проведет первый поединок в Лиге Европы.

Сегодня Мариуполь стартует в Лиге Европы

В Швеции приазовцы сойдутся с местным Юргорденом.

Начало матча в 20:00 по киевскому времени. Ответная пройдет второго августа, в Одессе.

Победитель этой пары в 3-м раунде встретится против сильнейшего в противостоянии Вентспилс - Бордо.

Как сообщал "УРА-Информ", в швейцарском Ньоне прошла церемония жеребьевки третьего квалифийн-раунда самого престижного континентального футбольного турнира - Лиги чемпионов УЕФА. Тут же определился соперник киевлян по третьему квалификационному раунду турнира. Соперником киевского "Динамо" стал чешский клуб "Славия".


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