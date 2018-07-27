Опредилились дата и время матчей "Динамо" в Лиге чемпионов

Определились даты и время матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и чешской "Славией".
Первый матч динамовцы проведут на выезде - 7 августа в 20:30.
Ответный матч в Киеве состоится 14 августа в 19:30. Прямые трансляции на канале 2+2 и онлайн на ТСН Проспорт.
Победитель противостояния выйдет в плей-офф, где поборется за путевку в групповой этап Лиги чемпионов.
Как сообщал "УРА-Информ", 26 июля в футбольной Европе прошли первые матчи 2-го отборочного тура Лиги Европы. В нем из украинских команд принял участие Мариуполь, который на выезде оформил результативную ничью.