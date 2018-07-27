Опредилились дата и время матчей "Динамо" в Лиге чемпионов

Эти памятники были введены в эксплуатацию в 1960-х и 70-х годах в местах битв Второй Мировой Войны или там, где стояли концентрационные лагеря. Созданные различными скульпторами и архитекторами, они были призваны показать силу Соц. Республики. В 1980-ых эти памятники встречают миллионы посетителей в год, особенно молодых пионеров, с целью воспитания их патриотического духа. В 1990-ых, после распада югославской федерации, они были полностью заброшены, и их символическое значение было стерто.