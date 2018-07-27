Роналду может сесть в тюрьму на два года

Португалец обязан выплатить сумму задолженности и штраф - всего около 19 млн. евро. Сообщалось, что часть 13,5 млн. евро, он уже выплатил.

Кроме того, Роналду приговорят к двум годам заключения. Это максимальный по продолжительности срок для того, чтобы считаться условным.

В Испании при не сложных нарушениях законодательства и нарушениях по определенным статьям, срок до двух лет включительно может быть условным, если ранее нарушений закона допущено не было.

Как сообщал "УРА-Информ", представители официального сайта Серии А опубликовали даты стартовых двух туров чемпионата Италии по футболу на сезон 2018/19. Об этом сообщается в микроблоге Twitter турнира. Согласно недавно полученным сведениям, в матче первого тура Серии А туринский "Ювентус" сыграет в гостях с "Кьево" из Вероны. В этой встрече за бьянконери может дебютировать португальский нападающий Криштиану Роналду.