Появились результаты первых матчей второго отборочного тура Лиги Европы

Вашему вниманию представляем все результаты:

"Юргорден" (Швеция) — "Мариуполь" (Украина) — 1:1

"Уфа" (Россия) — "Домжале" (Словения) — 0:0

"Вентспилс" (Латвия) — "Бордо" (Франция) — 0:1

"Вииторул" (Румыния) — "Витесс" (Нидерланды) — 2:2

"Кайрат Алматы" (Казахстан) — "АЗ Алкмар" (Нидерланды) — 2:0

"Спартакс" (Латвия) — "Ла-Фиорита" (Сан-Марино) — 6:0

"Тобол" (Казахстан) — "Пюник" (Армения) — 2:1

"Рудар" (Словения) — "Стяуа" (Румыния) — 0:2

"Бальцан" (Мальта) — "Слован Братислава" (Словакия) — 2:1

"Сачхере" (Грузия) — "Марибор" (Словения) — 0:0

"Торпедо Кутаиси" (Грузия) — "Викингур" (Фарерские о-ва) — 3:0

"Хапоэль Хайфа" (Израиль) — "Хабнарфьордюр" (Исландия) — 1:1

"Дюделанж" (Люксембург) — "Дрита" (Косово) — 2:1

"РБ Лейпциг" (Германия) — "Хеккен" (Швеция) — 4:0

"АПОЕЛ" (Кипр) — "Флора" (Эстония) — 5:0

"Гонвед" (Венгрия) — "Прогрес Нидерландыеркорн" (Люксембург) — 1:0

"Жальгирис" (Литва) — "Вадуц" (Лихтенштейн) — 1:0

"Зриньски Мостар" (Босния и Герцеговина) — "Валлетта" (Мальта) — 1:1

"Маккаби Тель-Авив" (Израиль) — "Раднички Ниш" (Сербия) — 2:0

"Мольде" (Норвегия) — "Лячи" (Албания) — 3:0

"ЦСКА София" (Болгария) — "Адмира" (Австрия) — 3:0

"Ягеллония" (Польша) — "Риу Аве" (Португалия) — 1:0

"Шахтер Солигорск" (Беларусь) — "Лех" (Польша) — 1:1

"Динамо-Брест" (Беларусь) — "Атромитос" (Греция) — 4:3

"ЛАСК" (Австрия) — "Лиллестрем" (Норвегия) — 4:0

"Норшелланд" (Дания) — "АИК" (Швеция) — 1:0

"Б36 Торсхавн" (Фарерские о-ва) — "Бешикташ" (Турция) — 0:2

"Генк" (Бельгия) — "Фола" (Люксембург) — 5:0

"Гурник Забже" (Польша) — "Тренчин" (Словакия) — 0:1

"Нью-Сейнтс" (Уэльс) — "Линкольн Сити" (Гибралтар) — 2:1

"Олимпия Любляна" (Словения) — "Крусейдерс" (Северная Ирландия) — 5:1

"Санта-Колома" (Андорра) — "Валюр" (Исландия) — 1:0

"Сутьеска" (Черногория) — "Алашкерт" (Армения) — 0:1

"Хайдук" (Хорватия) — "Славия София" (Болгария) — 1:0

"Санкт-Галлен" (Швейцария) — "Сарпсборг 08" (Норвегия) — 2:1

"Аталанта" (Италия) — "Сараево" (Босния и Герцеговина) — 2:2

"Железничар" (Босния и Герцеговина) — "Аполлон" (Кипр) — 1:2

"Партизан" (Сербия) — "ФК Тракай" (Литва) — 1:0

"Абердин" (Шотландия) — "Бернли" (Англия) — 1:1

"Дандолк" (Ирландия) — "АЕК Ларнака" (Кипр) — 0:0

"Осиек" (Хорватия) — "Рейнджерс" (Шотландия) — 0:1

"Спартак Субботица" (Сербия) — "Спарта Прага" (Чехия) — 2:0

"Хиберниан" (Шотландия) — "Астерас" (Греция) — 3:2

"Дунайська Стреда" (Словакия) — "Динамо Минск" (Беларусь) — 1:3

"Стьярнан" (Исландия) — "Копенгаген" (Дания) — 0:2

"Севилья" (Испания) — "Уйпешт" (Венгрия) — 4:0.

Как сообщал "УРА-Информ", на собрании Союза европейских футбольных ассоциаций в Киеве 24 мая 2018 года было принято решение, что финальный матч Лиги Европы сезона 2019-2020 годов буде проводиться в польском Гданьске.