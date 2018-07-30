Футболисты "Динамо" придут на встречу с болельщиками

Встреча состоится 1 августа в конференц-зале стадиона имени Валерия Лобановского. Начало встречи в 19:00. Вход на стадион будет открыт с 18:30.

Кроме того, в конференц-зале во время встречи будет установлен недавно приобретенный "Динамо" трофей – Суперкубок Украины, с которым также смогут сфотографироваться все желающие.

Как сообщал "УРА-Информ", игра 3-го тура Чемпионата Украины "Динамо" - "Шахтер" состоится в пятницу, 3 августа на НСК "Олимпийский".