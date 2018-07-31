14:54 31.07.2018 | Футбол | Новости
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Бывший нападающий "Динамо" продолжит карьеру в Италии

Аутсайдер Серии А клуб Фрозиноне работает над переходом в стан клуба испанского нападающего Лукаса Переса на правах аренды.

Бывший нападающий

Контракт экс-футболиста Карпат и Динамо принадлежит лондонскому Арсеналу. В прошлом сезоне он выступал в аренеде за Депортиво, в котором забил восемь голов в 35 поединках чемпионата.

Сам футболист накануне посетил клубную базу, где и дал согласие на переход.

Руководству Фрозиноне остается лишь договориться с Арсеналом, который может отказаться отдавать игрока в аренду, а будет настаивать на полноценном трансфере.

Как сообщал "УРА-Информ", экс-судья Сергей Шебек в Международной федерации футбола покинул свою должность, где проработал длительное время делегатом ФФУ. Причиной увольнения арбитр назвал коррупционные действия руководоства, которые разрушают отечественный футбол.


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