“Эвертон” подписал защитника "Барсы"

Официальный сайт клуба сообщает, что 25-летний защитник подписал с клубом контракт сроком на пять лет. При этом подробности трансфера не разглашаются.

Однако согласно неофициальной информации – цена вопроса составила двадцать миллионов евро плюс возможные бонусы.

Динь выступал за “Барселону” с 2016 года и провел за “сине-гранатовых” 46 официальных матчей, став чемпионом Испании в минувшем сезоне.

Ранее Люк играл за “Лилль”, а также один сезон провел в аренде в римской “Роме” (2015-2016).

Как ранее сообщал "УРА-Информ", бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан займет должность советника в итальянском футбольном клубе "Ювентус". Об этом сообщает портал Libertad Digital. Как отмечается, наставник в возрасте 46 лет присоединится к итальянской команде в октябре, чтобы помогать спортивному директору Фабио Паратичи.