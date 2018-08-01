17:50 01.08.2018 | Футбол | Новости
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“Эвертон” подписал защитника "Барсы"

Ливерпульский "Эвертон" объявил о подписании контракта с французским игроком Люкой Динем, который ранее выступал за “Барселону”.

“Эвертон” подписал защитника

Официальный сайт клуба сообщает, что 25-летний защитник подписал с клубом контракт сроком на пять лет. При этом подробности трансфера не разглашаются.

Однако согласно неофициальной информации – цена вопроса составила двадцать миллионов евро плюс возможные бонусы. 
Динь выступал за “Барселону” с 2016 года и провел за “сине-гранатовых” 46 официальных матчей, став чемпионом Испании в минувшем сезоне.

Ранее Люк играл за “Лилль”, а также один сезон провел в аренде в римской “Роме” (2015-2016).

Как ранее сообщал "УРА-Информ", бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан займет должность советника в итальянском футбольном клубе "Ювентус". Об этом сообщает портал Libertad Digital. Как отмечается, наставник в возрасте 46 лет присоединится к итальянской команде в октябре, чтобы помогать спортивному директору Фабио Паратичи.  


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