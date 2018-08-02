19:16 02.08.2018 | Футбол | Новости
100200455:roman_z

В "Реале" рассказали сколько хотят за Модрича

Президент Реала Флорентино Перес прокомментировал слухи о возможности трансфера одного из лидеров команды, финалиста ЧМ-2018 Луки Модрича.

В

Недавно в СМИ звучала информация, что хавбек Реала Лука Модрич согласился перейти в миланский Интер.

Президент "сливочных" Флорентино Перес прокомментировал возможность продажи хорватского полузащитника.

Он заявил, что это возможно только в том случае, если за него заплатят 750 млн евро.

Отметим, что контракт Модрича с Реалом действует до 2022 года.

Как сообщал "УРА-Информ", украинский голкипер Андрей Лунин положил начало за мадридский "Реал" в матче против "Манчестер Юнайтед". Игра прошла в рамках Международного кубка чемпионов. Также за "сливочных" дебютировали новички Альваро Одриосола и Винисиус.


Поделиться
Читайте также:
 
В системе Приват теперь можно рассчитываться карточками любых банков В США представили новые санкции против РФ Луценко готов пойти с Рубаном на сделку Суд обязал Януковича явится на дебаты
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив