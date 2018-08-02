В "Реале" рассказали сколько хотят за Модрича

Недавно в СМИ звучала информация, что хавбек Реала Лука Модрич согласился перейти в миланский Интер.

Президент "сливочных" Флорентино Перес прокомментировал возможность продажи хорватского полузащитника.

Он заявил, что это возможно только в том случае, если за него заплатят 750 млн евро.

Отметим, что контракт Модрича с Реалом действует до 2022 года.

Как сообщал "УРА-Информ", украинский голкипер Андрей Лунин положил начало за мадридский "Реал" в матче против "Манчестер Юнайтед". Игра прошла в рамках Международного кубка чемпионов. Также за "сливочных" дебютировали новички Альваро Одриосола и Винисиус.