14:29 03.08.2018 | Футбол | Новости     Новости Украины
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"Динамо" хочет арендовать нападающего сборной Швеции

Киевское "Динамо" хочет арендовать нападающего сборной Швеции форварда Исаака Телина.

Бело-голубые видят в лице форварда замену ушедшему этим летом Дьемерси Мбокани. Известно, что киевляне предложили Андерлехту отдать им в аренду шведа с правом выкупа.

Бельгийцы не согласны отпускать игрока на таких условиях, но готовы его продать за 5 миллионов евро. Они готовы рассмотреть предложения от Ньюкасла и Локомотива, которые также хотят подписать футболиста.

Главной преградой для перехода Телина в один из клубов является то, что его хотят арендовать. Та же ситуация и с потенциальным уходом бывшего форварда "Динамо" Лукаша Теодорчика, за которого бельгийцы намерены получить 7,5 миллиона евро.

26-летний Телин летом в составе шведской сборной ездил на чемпионат мира, где принял участие в четырех матчах, выходя на замену со скамейки запасных.

Контракт Телина принадлежит Андерлехту, однако прошлый сезон он провел на правах аренды в Беверене.

Как сообщал "УРА-Информ", аутсайдер Серии А клуб Фрозиноне работает над переходом в стан клуба испанского нападающего Лукаса Переса на правах аренды. Контракт экс-футболиста Карпат и Динамо принадлежит лондонскому Арсеналу.


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