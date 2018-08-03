17:10 03.08.2018 | Футбол | Новости
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Стали известны все пары следующего отборочного раунда Лиги Европы

После того, как состоялись ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы, определились все пары следующего этапа турнира.

Стали известны все пары следующего отборочного раунда Лиги Европы

Жеребьевка этой стадии состоялась еще 23 июля. На этом этапе Украину представят "Заря" и "Мариуполь".

"Заря" (Луганск, Украина) — "Брага" (Португалия)

"Мариуполь" (Украина) — "Бордо" (Франция)

"Лудогорец" (Болгария) — "Зриньски" (Босния)

"Легия" (Польша) — "Дюделанж" (Люксембург)

"Алашкерт" (Армения) — ЧФР (Румыния)

"Олимпия" (Любляна, Словения) — БАТЭ (Беларусь)

"Шериф" (Молдова) — "Валюр" (Исландия)

"Корк Сити" (Ирландия) — "Русенборг" (Норвегия)

"Спартак" (Юрмала, Латвия) - "Судува" (Литва)

ТНС (Уэльс) — "Митьюлланд" (Дания)

"Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) — АПОЕЛ (Кипр)

"Торпедо" (Кутаиси, Грузия) — "Кукес" (Албания)

"Штурм" (Австрия) — АЕК (Ларнака, Кипр)

"Пюник" (Армения) — "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)

"Динамо" (Минск, Беларусь) — "Зенит" (Россия)

"Сарпсборг"(Норвегия) — "Риека" (Хорватия)

"Истанбул Башакшехир" (Турция) — "Бернли" (Англия)

"Генк" (Бельгия) "Лех" (Польша)

"Хапоэль" (Хайфа, Израиль) — "Аталанта" (Италия)

"Витесс" (Нидерланды) — "Базель" (Швейцария)

"Нордшелланд" (Дания) — "Партизан" (Сербия)

"Севилья" (Испания) — "Жальгирис" (Литва)

"Сигма" (Чехия) — "Кайрат" (Казахстан)

"Хиберниан" (Шотландия) — "Мольде" (Норвегия)

"Хайдук" (Хорватия) — "Стяуа" (Румыния)

"Слован" (Братислава, Словакия) — "Рапид" (Австрия)

"Олимпиакос" (Греция) — "Люцерн" (Швейцария)

ЦСКА (София, Болгария) — "Копенгаген" (Дания)

"Рейнджерс" (Шотландия) — "Марибор" (Словения)

"Тренчин" (Словакия) — "Фейеноорд" (Нидерланды)

"Бешикташ" (Турция) — ЛАСК (Австрия)

"Спартак" (Суботица, Сербия) — "Брондбю" (Дания)

"Уфа" (Россия) — "Прогрес" (Люксембург)

"РБ Лейпциг" (Германия) — "Крайова" (Румыния)

"Аполлон" (Лимасол, Кипр) — "Динамо" (Брест, Беларусь)

"Ягеллония" (Польша) — "Гент" (Бельгия)

Первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы пройдут 9 августа на полях команд, указанных первыми. Ответные встречи состоятся спустя неделю, 16 августа.

Как сообщал "УРА-Информ", матч за Суперкубок УЕФА между победителем Лиги чемпионов "Реалом" и победителем "Лиги Европы" Атлетико доверено обслуживать польской бригаде судей. Таким образом,  главным судьей матча будет арбитр Польши Шимон Марчиняк.


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