Стали известны все пары следующего отборочного раунда Лиги Европы

Жеребьевка этой стадии состоялась еще 23 июля. На этом этапе Украину представят "Заря" и "Мариуполь".

"Заря" (Луганск, Украина) — "Брага" (Португалия)

"Мариуполь" (Украина) — "Бордо" (Франция)

"Лудогорец" (Болгария) — "Зриньски" (Босния)

"Легия" (Польша) — "Дюделанж" (Люксембург)

"Алашкерт" (Армения) — ЧФР (Румыния)

"Олимпия" (Любляна, Словения) — БАТЭ (Беларусь)

"Шериф" (Молдова) — "Валюр" (Исландия)

"Корк Сити" (Ирландия) — "Русенборг" (Норвегия)

"Спартак" (Юрмала, Латвия) - "Судува" (Литва)

ТНС (Уэльс) — "Митьюлланд" (Дания)

"Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) — АПОЕЛ (Кипр)

"Торпедо" (Кутаиси, Грузия) — "Кукес" (Албания)

"Штурм" (Австрия) — АЕК (Ларнака, Кипр)

"Пюник" (Армения) — "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)

"Динамо" (Минск, Беларусь) — "Зенит" (Россия)

"Сарпсборг"(Норвегия) — "Риека" (Хорватия)

"Истанбул Башакшехир" (Турция) — "Бернли" (Англия)

"Генк" (Бельгия) "Лех" (Польша)

"Хапоэль" (Хайфа, Израиль) — "Аталанта" (Италия)

"Витесс" (Нидерланды) — "Базель" (Швейцария)

"Нордшелланд" (Дания) — "Партизан" (Сербия)

"Севилья" (Испания) — "Жальгирис" (Литва)

"Сигма" (Чехия) — "Кайрат" (Казахстан)

"Хиберниан" (Шотландия) — "Мольде" (Норвегия)

"Хайдук" (Хорватия) — "Стяуа" (Румыния)

"Слован" (Братислава, Словакия) — "Рапид" (Австрия)

"Олимпиакос" (Греция) — "Люцерн" (Швейцария)

ЦСКА (София, Болгария) — "Копенгаген" (Дания)

"Рейнджерс" (Шотландия) — "Марибор" (Словения)

"Тренчин" (Словакия) — "Фейеноорд" (Нидерланды)

"Бешикташ" (Турция) — ЛАСК (Австрия)

"Спартак" (Суботица, Сербия) — "Брондбю" (Дания)

"Уфа" (Россия) — "Прогрес" (Люксембург)

"РБ Лейпциг" (Германия) — "Крайова" (Румыния)

"Аполлон" (Лимасол, Кипр) — "Динамо" (Брест, Беларусь)

"Ягеллония" (Польша) — "Гент" (Бельгия)

Первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы пройдут 9 августа на полях команд, указанных первыми. Ответные встречи состоятся спустя неделю, 16 августа.

Как сообщал "УРА-Информ", матч за Суперкубок УЕФА между победителем Лиги чемпионов "Реалом" и победителем "Лиги Европы" Атлетико доверено обслуживать польской бригаде судей. Таким образом, главным судьей матча будет арбитр Польши Шимон Марчиняк.