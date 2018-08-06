13:34 06.08.2018 | Футбол | Новости
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Экс-президент ФИФА обвинил Катар в подтасовке результатов при выборе страны проведения ЧМ-2022

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что Катар нечестным путем получил право на проведение чемпионата мира-2022.

Экс-президент ФИФА обвинил Катар в подтасовке результатов при выборе страны проведения ЧМ-2022

Об этом футбольный чиновник, покинувший ФИФА из-за коррупционного скандала, написал в своей книге "Моя Правда".

По его словам, члены комиссии, выбиравшей страну-хозяйку турнира, проигнорировали рекомендации о том, что страна не сможет организовать турнир. Блаттер пишет, что никто из членов не вчитывался в отчеты о странах, претендовавших на проведение ЧМ, так как заранее определились с выбором. 

Экс-глава ФИФА утверждает, победа заявки Катара стала возможной из-за сговора и политического давления со стороны Мишеля Платини, бывшего президента УЕФА, который входил в комиссию.

Как сообщал "УРА-Информ", ФИФА опубликовала имена десяти игроков, претендующих на звание лучшего по итогам сезона 2017-2018. Без сенсации не обошлось. Так, на этот раз вне топ-10 остался форвард сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймар, который в прошлом году занял третье место. Зато среди претендентов есть единственный игрок, который в прошлом сезоне выиграл и Лигу Чемпионов, и Чемпионат мира. Речь идет о защитнике "Реала" и сборной Франции Рафаэле Варане. 


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