Экс-президент ФИФА обвинил Катар в подтасовке результатов при выборе страны проведения ЧМ-2022

Об этом футбольный чиновник, покинувший ФИФА из-за коррупционного скандала, написал в своей книге "Моя Правда".

По его словам, члены комиссии, выбиравшей страну-хозяйку турнира, проигнорировали рекомендации о том, что страна не сможет организовать турнир. Блаттер пишет, что никто из членов не вчитывался в отчеты о странах, претендовавших на проведение ЧМ, так как заранее определились с выбором.

Экс-глава ФИФА утверждает, победа заявки Катара стала возможной из-за сговора и политического давления со стороны Мишеля Платини, бывшего президента УЕФА, который входил в комиссию.

Как сообщал "УРА-Информ", ФИФА опубликовала имена десяти игроков, претендующих на звание лучшего по итогам сезона 2017-2018. Без сенсации не обошлось. Так, на этот раз вне топ-10 остался форвард сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймар, который в прошлом году занял третье место. Зато среди претендентов есть единственный игрок, который в прошлом сезоне выиграл и Лигу Чемпионов, и Чемпионат мира. Речь идет о защитнике "Реала" и сборной Франции Рафаэле Варане.