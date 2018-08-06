Матч Мариуполь - Бордо рассудят хорваты

УЕФА на этот поединок назначил бригаду арбитров из Хорватии.

Рефери матча - Иван Бебек.

Ассистенты -Томислав Петрович, Миро Гргич.

4-й арбитр - Марин Видулин.

Судейский наблюдатель - Давид Малколм (Северная Ирландия).

Делегат УЕФА - Куаныш Канапьянов (Казахстан).

Иван Бебек родился 30-го мая 1977 года в Риеке. Бебек считается лучшим арбитром из Хорватии. В активе Ивана матчи группового этапа Лиги чемпионов (в том числе "Бордо" - ЧФР в сезоне 2008/09) и матчи квалификации к чемпионатам Европы и мира.