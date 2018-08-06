19:33 06.08.2018 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Матч Мариуполь - Бордо рассудят хорваты

Девятого августа в Одессе на одесском стадионе "Черноморец" "Мариуполь" в матче 3-го квалифкационного раунда Лиги Европы встретится с французским "Бордо".

Матч Мариуполь - Бордо рассудят хорваты

УЕФА на этот поединок назначил бригаду арбитров из Хорватии.

Рефери матча - Иван Бебек.

Ассистенты -Томислав Петрович, Миро Гргич.

4-й арбитр - Марин Видулин.

Судейский наблюдатель - Давид Малколм (Северная Ирландия).

Делегат УЕФА - Куаныш Канапьянов (Казахстан).

Иван Бебек родился 30-го мая 1977 года в Риеке. Бебек считается лучшим арбитром из Хорватии. В активе Ивана матчи группового этапа Лиги чемпионов (в том числе "Бордо" - ЧФР в сезоне 2008/09) и матчи квалификации к чемпионатам Европы и мира.


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